Путин ответил на вопрос о помощи Донбассу фразой «потребуются годы»

Президент Путин заявил, что Россия будет помогать ДНР и ЛНР, на это потребуются годы

Россия будет помогать Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), однако потребуются годы, чтобы привести там все в порядок. Так на этот вопрос ответил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, Россия будет помогать детям и взрослым, живущим на территориях Донбасса. Президент добавил, что предстоят «добрые месяцы, недели и годы», чтобы привести все в порядок.

«Но мы сделаем это обязательно», — заключил Путин.

