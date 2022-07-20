Путин ответил на вопрос о помощи Донбассу фразой «потребуются годы»
Президент Путин заявил, что Россия будет помогать ДНР и ЛНР, на это потребуются годы
Россия будет помогать Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), однако потребуются годы, чтобы привести там все в порядок. Так на этот вопрос ответил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.
По словам главы государства, Россия будет помогать детям и взрослым, живущим на территориях Донбасса. Президент добавил, что предстоят «добрые месяцы, недели и годы», чтобы привести все в порядок.
«Но мы сделаем это обязательно», — заключил Путин.