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Минстрой России обозначил свои первоочередные задачи в ДНР и ЛНР

Минстрой РФ: первоочередные задачи в ДНР и ЛНР — подготовка к новому учебному году и зиме

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первоочередные задачи в рамках восстановления Донецкой и Луганской народных республик включают подготовку к отопительному сезону и новому учебному году. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ.

В ведомстве отметили, что по ряду направлений предстоит масштабная работа, но при этом в части социально значимых объектов восстановление будет проводиться в максимально сжатые сроки.

Сейчас ведется работа по формированию структуры управления и работы по восстановлению и развитию ДНР и ЛНР, для этой цели создается отдельный департамент, добавили в Минстрое. При этом в процесс помощи территориям республик сегодня вовлечено все министерство в целом.

6 июня заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел заседание рабочей группы по помощи в восстановлении ДНР и ЛНР. «Регионы поднимают важный вопрос об предоставлении общественного транспорта, в частности для Мариуполя. Дал поручение Минтрансу проработать этот вопрос. Будем помогать коллегам с организацией этой работы. Это очень важно для комфортной жизни граждан», — рассказал он.

24 мая сообщалось, что в России задумали создать новую федеральную службу, которая будет оказывать помощь в восстановлении республик Донбасса. Предполагается, что новая служба будет также заниматься строительством жилья и инфраструктуры в России при ЧС — например, при пожарах и наводнениях.

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Марина Совина
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