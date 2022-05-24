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В России задумали создать службу по восстановлению ДНР и ЛНР

ВЦНСП предложил создать федеральную службу при Минстрое РФ для восстановления ДНР и ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В России задумали создать новую федеральную службу, которая будет оказывать помощь в восстановлении Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Такую инициативу выдвинул Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) и направил соответствующее письмо премьер-министру страны Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Предполагается, что новая служба будет также заниматься строительством жилья и инфраструктуры в России при ЧС — например, при пожарах и наводнениях. Руководитель ВЦНСП Александр Моор добавил, что ведомство при Минстрое страны поможет скоординировать и организовать работы по восстановлению ДНР и ЛНР.

«Объем работ по восстановлению республик предполагается очень большой, есть территории, которые разрушены практически на 95 процентов. Поэтому нужно будет разогнать строительно-промышленный кластер, что положительно скажется на строительной отрасли России», — предложил Моор.

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Глава ВЦНСП уверен, что строительно-промышленную отрасль возможно расширить на 15-20 процентов. Рост объема строительства приведет к увеличению объема производства продукции, материалов и комплектующих. Также расширятся логистические цепочки и маршруты, что позволит задействовать рабочих всех циклов.

Информатор «Известий» в строительной отрасли предположил, что восстановлением ЛНР и ДНР займутся крупные госкомпании или частные предприятия.

«Основные средства на восстановление пойдут из бюджета России. Регионы также будут брать "шефство" над отдельными территориями и участвовать вместе с федеральным бюджетом. На ЧС же обычно направляется 60–80 процентов из федерального бюджета, остальное — средства субъектов», — сообщил Моор.

Ранее сообщалось, что Москва станет куратором Донецка и Луганска и займется их восстановлением. «Помощь будет комплексная», — рассказал собеседник РБК.

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Марина Совина
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