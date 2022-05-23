Москва станет куратором Донецка и Луганска

РБК: Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском и займется их восстановлением

Власти Москвы возьмут шефство над Донецком и Луганском, а также займутся восстановлением городов, рассказал близкий к мэрии столицы источник РБК.

По информации собеседника издания, Москва станет куратором этих городов и будет отвечать за восстановление их инфраструктуры. «Помощь будет комплексная», — сказал собеседник РБК.

Средства выделят из бюджета Москвы, однако какую сумму придется потратить, пока неясно, утверждает близкий к мэрии Москвы источник. Собеседники издания не указали, каким образом и в каких пропорциях могут распределиться расходы столичного и федерального бюджетов на восстановление инфраструктуры Донецка и Луганска.

Ранее в мае глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время в пострадавших от боевых действий районах ДНР начнутся масштабные восстановительные работы. Глава республики анонсировал «грандиознейшую стройку» в Мариуполе и в других населенных пунктах ДНР и отметил, что в настоящий момент на это «брошены все силы».