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В ДНР анонсировали «грандиознейшую стройку»

Глава ДНР Пушилин анонсировал «грандиознейшую стройку» в республике

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В ближайшее время в пострадавших от боевых действий районах Донецкой народной республики (ДНР) начнутся масштабные восстановительные работы. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Глава республики анонсировал «грандиознейшую стройку» в Мариуполе и в других населенных пунктах ДНР и отметил, что в настоящий момент на это «брошены все силы».

«Сейчас профильные министерства и ведомства работают, готовят соответствующие проекты, где-то готовят сметы, где-то ведут проектные работы», — уточнил Пушилин.

Он также напомнил, что недавно в ДНР из Пензенской области прибыла строительная техника, которая будет задействована для ремонта мостов и дорог, и сообщил о визите делегации из Свердловской области, которая окажет помощь в восстановлении Макеевки. По его словам, в ближайшее время республику посетят и другие российские делегации.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочего визита в Мелитополь заявил, что Россия намерена восстанавливать все освобожденные территории Украины. Он добавил, что объем средств, необходимых для реализации соответствующих проектов, пока оценивается.

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Алевтина Запольская
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