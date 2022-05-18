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Россия заявила о планах восстанавливать все освобожденные территории Украины

Вице-премьер РФ Хуснуллин анонсировал восстановление всех освобожденных территорий Украины

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия планирует восстанавливать все освобожденные территории Украины, заявил вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин, который находится в Мелитополе с рабочим визитом. Об этом в среду, 18 мая, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что все решения на этот счет приняты, при этом, объем необходимых на данные цели средств пока оценивается.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. Он отметил, что в этом республике поможет Россия. При этом, по его словам, расположенный в городе металлургический комбинат «Азовсталь» будет снесен. На месте завода глава ДНР предложил создать парковую зону или технопарк.

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Игорь Дмитров
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