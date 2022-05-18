Мариуполь решили восстанавливать с акцентом на курортный бизнес

Глава ДНР Пушилин заявил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес

Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает Telegram-канал официального сайта властей ДНР.

По словам Пушилина, власти ДНР намерены восстанавливать Мариуполь с упором на курортную инфраструктуру, а также отметил, что в этом республике поможет Россия.

Ранее Пушилин сообщал, что мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь» будет снесен. На месте завода глава ДНР предложил создать парковую зону или технопарк. Политик также отметил, что порядка 60 процентов домов в Мариуполе подлежат сносу. При этом ситуация с коммуникациями в городе, по его словам, «оказалась не такой печальной».