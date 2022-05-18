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Пушилин заявил о намерении снести «Азовсталь»

Глава ДНР Пушилин заявил, что «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что предприятие «Азовсталь» в Мариуполе будет снесено. Его слова приводит ТАСС.

На месте завода Пушилин предлагает сделать парковую зону или технопарк. Он отметил, что решение пока не принято. Также глава ДНР указал, что другое предприятие Мариуполя — металлургический завод имени Ильича — будет восстановлено.

Также Пушилин сообщил, что по оценке около 60 процентов домов в городе подлежат сносу. «Что касается коммуникаций, то ситуация оказалась не такой печальной. Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы по водоснабжению и прочие, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — рассказал он.

Пушилин добавил, что Мариуполь будет полностью восстановлен.

В начале мая Пушилин уже говорил, что Мариуполь будет восстановлен, отметив, что «на помощь придет вся Россия».

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Антон Похиляк
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