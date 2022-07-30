ВСУ обстреляли район ГЭС в Новой Каховке в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами HIMARS город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Уточняется, что, среди прочих, ударам подвергся район Каховской ГЭС. ПВО отразила налет, объект инфраструктуры не пострадал, станция продолжает работу.

Каховская ГЭС располагается в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

11 июля сообщалось об ударе ВСУ по Новой Каховке. В результате были уничтожены сотни квартир, есть погибшие и раненые. Помимо этого, была повреждена гражданская инфраструктура, был уничтожен склад с гуманитарной помощью.