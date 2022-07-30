Бегущего от полицейских голого россиянина сняли на видео

В Ленобласти сняли на видео убегающего от полицейских голого мужчину

В Кудрово очевидцы сняли на видео убегающего от двух полицейских голого мужчину. Соответствующий видеоролик опубликован в группе «Жизнь в Кудрово» во «ВКонтакте».

На кадрах видно обнаженного мужчину, который трусцой бежит вдоль дороги. Следующим за ним сотрудникам правоохранительных органов не удается его догнать.

Позднее выяснилось, что россиянин сбежал из реанимации. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали «Фонтанке», что мужчину госпитализировали.

«В 09:36 в полицию поступило сообщение, что по проспекту Большевиков идет голый мужчина. Прибывшие сотрудники установили, что это мужчина 27 лет, сбежавший из реанимации Александровской больницы (ранее поступала заявка). Его госпитализировали», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее житель Москвы обвинил соседа снизу в создании магнетрона. Он считает, что мужчина собрал СВЧ-пушку, чтобы «облучать» соседей и в частности его семью.