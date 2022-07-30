Роберт Левандовски заявил, что перед его уходом из «Баварии» было сказано много бреда

Польский футболист «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал решение уйти из «Баварии». Его слова передает ESPN.

«Клуб пытался найти аргументы для продажи меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И мне пришлось смириться с этим, несмотря на то, что это был бред, обо мне было сказано много бреда», — поделился спортсмен. Он подчеркнул, что даже в такой сложный период его карьеры фанаты сильно поддерживают его. Футболист заявил, что был в хороших отношениях с партнерами по команде, тренерами и персоналом.

Контракт Левандовски с «Баварией» истекал летом 2023-го. Несмотря на это поляк выразил готовность покинуть клуб и присоединиться к «Барселоне».

33-летний Левандовски перешел в «Барселону» 19 июля 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года.

