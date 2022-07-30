Диетолог назвал полезные свойства облепихи

Диетолог Гинзбург сообщил, что облепиха защищает организм от преждевременного старения

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал полезные свойства облепихи в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, облепиха — кладезь витаминов группы В, А и С, которые влияют на улучшение качества кожи и волос, защищает сердце и сосуды.

Специалист подчеркнул, что регулярное употребление данного продукта способствует быстрому заживлению ран и мелких порезов, так как ягоды содержат в себе витамины Е и В, отвечающие за регенерацию клеток и ускоряют процессы заживления.

Гинзбург также отметил, что витамины А и Е защищают организм от преждевременного старения и онкологических заболеваний.

Диетолог призвал съедать в день хотя бы одну чайную ложку облепихи. При этом людям с обострениями желудочно-кишечного тракта следует отказаться от данного продукта. Он пояснил, что в облепихе довольно много аскорбиновой кислоты, которая оказывает раздражающее действие на слизистую желудка.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала самые полезные для почек продукты. Специалист посоветовала добавить в рацион продукты растительного происхождения. «Это фрукты, овощи, зелень, такая, как петрушка, укроп, сельдерей. Также ягоды: клубника, земляника, малина. Еще овощи богатые жидкостью: огурцы, кабачки, тыква», — отметила она.

