Две шахты в ДНР остались без напряжения в результате обстрела ВСУ

Больше 70 человек находятся под землей в обесточенных шахтах Донецка после обстрела ВСУ

Шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без напряжения в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), под землей находятся больше 70 человек. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР).

«По предварительной информации, под землей в шахте имени Скочинского находится 72 горняка, их будут выводить на поверхность. В горных выработках шахты имени Абакумова на момент отключения подачи электроэнергии работало пять человек», — говорится в сообщении.

Как заявили в министерстве, пострадавших нет. Горняков из обесточенных шахт будут поднимать на поверхность.

30 июля ВСУ забросали Донецк запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Снаряды попали в самый центр города.

28 июля местные жители сообщали, что после обстрела ВСУ они находят «Лепестки» на дорогах и участках Донецка.