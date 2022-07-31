Названо место атаки на штаб Черноморского флота

Сенатор Ковитиди заявила о запуске атаковавшего штаб ЧФ беспилотника из Севастополя

Cенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала место, откуда была совершена атака на штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) был произведен не извне, а из самого города. Специалист отметила, что в настоящее время правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению организаторов преступления.

«К вечеру они [злоумышленники] будут найдены», — высказалась Ковитиди и добавила, что все причесанные к произошедшему будут наказаны. Она подчеркнула, что данный инцидент расценивается российской стороной как террористический акт.

В воскресенье, 31 июля, стало известно, что на штаб Черноморского флота (ЧФ) была совершена атака беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно последней информации, пострадали шесть человек. По сообщению губернатора Севастополя, все праздничные мероприятия в городе отменены.