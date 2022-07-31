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Стало известно об улучшении состояния Чубайса

ТАСС: состояние госпитализированного Анатолия Чубайса в ходе лечения улучшилось

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Состояние бывшего главы «Роснано» и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса в ходе лечения улучшилось. Об этом стало известно ТАСС.

«Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена 1 Барре. Сейчас его состояние стало лучше», — высказался источник агентства.

Ранее Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена — Барре».

«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом "синдром Гийена — Барре". Состояние средней тяжести, стабильное», — сказал Чубайс в комментарии журналистке Ксении Собчак. Супруга Чубайса Авдотья Смирнова заявила, что его состояние нестабильно. «Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги», — сообщила она.

Также сообщалось, что комнату, где находился Анатолий Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты.

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Антон Похиляк
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