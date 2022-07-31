ЦСКА упустил победу над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» со счетом 2:2, дубль оформил Сулейманов

Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:2. На 15-й минуте голом отличился нападающий армейцев Федор Чалов. На 22-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Константин Кучаев. На 60-й минуте отставание нижегородцев сократил форвард Тимур Сулейманов. На 85-й минуте он оформил дубль, а ЦСКА, таким образом, упустил победу над соперником.

После трех матчей армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Нижний Новгород» располагается на 13-м месте с двумя очками.

В следующем туре ЦСКА 6 августа примет воронежский «Факел». «Пари Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Сочи» 7 августа.