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Аналитик предрек снижение доверия к доллару

«Прайм»: аналитик Васильев предрек снижение доверия к доллару и евро к концу года

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Значимость доллара для российской финансовой системы в первом полугодии 2022 года понизилась. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и Центробанк собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)», — добавил аналитик.

Васильев указал, что доверие к западной валюте ослабло после ряда антироссийских санкций, ухода ряда компаний и ареста валютных резервов России. Роль доллара и евро к концу года снизится еще сильнее, предрек он.

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Курс рубля к доллару, по его мнению, будет стабильным — около 65-70 рублей за доллар. Однако основными проблемами выступают снижение объемов российского экспорта из-за санкций, рекордная глобальная инфляция и снижение доходов населения, энергетический и продовольственный кризисы.

«И не стоит забывать о "словесных интервенциях" и других мерах из арсенала властей, ведь для бюджета комфортен курс 70 — 80 рублей за доллар», — напомнил Васильев.

29 июля Центральный банк начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом. Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что даже в самых жестких сценариях развития событий обращение наличных долларов в России будет сохраняться.

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Юлия Мискевич
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