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Стало известно о болезни Народной артистки СССР Эдиты Пьехи

Народная артистка СССР Эдита Пьеха заболела в день своего 85-летия
Эдита Пьеха

Эдита Пьеха. Фото: Olga Loskutova / Globallookpress.com

Народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха рассказала, что заболела в день своего юбилея, пишет «МК».

Как уточнила исполнительница, она простыла и вынуждена праздничный день провести в постели. «Вы простите меня, пожалуйста, я простыла и плохо говорю», — призналась Пьеха. Она добавила, что, вероятнее всего, никак не будет отмечать юбилей. «Наверное, нет. Проведу этот день в постели», — уточнила певица.

В воскресенье, 31 июля, Пьехе исполнилось 85 лет. В этот день она также отмечает 65-летие творческой деятельности.

Ранее стало известно, что Пьеха получает двойную пенсию. В феврале 2020 года артистка призналась, что ей выдают «артистическую и шахтерскую пенсии».

В феврале 2021 года Эдита Пьеха раскрыла державшееся в секрете имя правнучки — Ида.

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Марина Совина
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