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В НАСА раскритиковали Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей

Глава НАСА Нельсон раскритиковал Китай за сокрытие данных о полетах ракет-носителей

Фото: China Daily / Reuters

Глава НАСА Билл Нельсон раскритиковал Китай за сокрытие данных о траекториях полетов ракет-носителей. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Китай не предоставил данные о траектории полета ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5B"), которая вернулась обратно на Землю», — подчеркнул он. По его словам, это необходимо делать, «чтобы ответственно использовать космос и защищать жизни людей на Земле».

Нельсон добавил, что возможные обломки ракет могут нести серьезные риски гибели людей и разрушения собственности.

Ранее Китай успешно запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к национальной орбитальной станции. «В 14:22 воскресенья ракета-носитель Чанчжэн-5B Y3 ("Великий поход 5B Y3") с модулем "Вэньтянь", первым лабораторным модулем для китайской космической станции, стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая», — сообщили в генеральном консульстве Китайской Народной Республики в Екатеринбурге.

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Марина Совина
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