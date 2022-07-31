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Генсек ОПЕК заявил о важности присутствия России в организации

Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил о важности присутствия России в организации

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Новый генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс в интервью газете Al Ra'i рассказал, что присутствие в организации такой страны, как Россия, очень важно для того, чтобы соглашение по сокращению добычи нефти оказалось успешным, передает РИА Новости.

«Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения», — заявил генсек.

Ранее эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин отмечал, что страны вне ОПЕК могут увеличить поставки нефти на мировой рынок, однако большинство из них не может этого сделать из-за экологического фактора. «Вне ОПЕК главными точками роста производства нефти могут стать США, Норвегия, Бразилия, Канада», — пояснил он.

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Марина Совина
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