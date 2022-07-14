Назван сдерживающий поставки нефти из стран вне ОПЭК фактор

Экономист Скрябин: экологический фактор помешает США сильно нарастить поставки нефти

Страны вне Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) могут увеличить поставки нефти на мировой рынок, однако большинство из них не может этого сделать из-за экологического фактора. Так считает эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин. Своим мнением специалист поделился с «Лентой.ру».

«Вне ОПЭК главными точками роста производства нефти могут стать США, Норвегия, Бразилия, Канада», — отметил Скрябин.

Однако при намерении увеличить поставки нефти на мировой рынок эти страны неизбежно столкнутся с экологическим фактором. «ESG-ограничения на расширение добычи, особенно если речь идет о новых месторождениях, представляют серьезный вызов для экономик Северной Америки и Европы», — подчеркнул эксперт в области энергетики.

Ранее Скрябин перечислил факторы, способные повлиять на мировой спрос на нефть. К его увеличению может привести рост мировой экономики, в первую очередь Китая, высказался специалист.

Однако, подчеркнул Скрябин, существуют несколько факторов, сложение которых вместе может изменить прогноз на будущий год. «Если реализуются риски рецессии в США и Евросоюза, а также будет очередная волна пандемии, сейчас, например, вновь наметился резкий рост числа заражений, а также появление новых вызовов — случай холеры в Китае, рост числа зараженных оспой обезьян и так далее, — то прогноз роста спроса на следующий год может быть пересмотрен в сторону снижения», — высказался он.