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Названы способные повлиять на спрос на нефть факторы

Экономист Скрябин: если пандемия COVID-19 вернется, роста спроса на нефть не произойдет

Фото: Getty Images

Рост мировой экономики, и в первую очередь Китая, может привести к увеличению спроса на нефть в 2023 году. Так считает эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин. Однако если пандемия коронавируса вернется, а также сложатся еще несколько факторов, тогда роста может и не произойти, добавил он. Способные повлиять на стоимость нефти факторы специалист перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Прогнозы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) на будущий год совпадают, сообщил Скрябин. Предвидится увеличение спроса на нефть в 2023 году, пояснил он. «Основные драйверы — это общий рост мировой экономики, в первую очередь Китая, а также восстановление авиа- и транспортного сообщения, нарушенного из-за ковидных ограничений в первую очередь», — рассказал экономист.

Однако, подчеркнул Скрябин, существуют несколько факторов, сложение которых вместе может изменить прогноз на будущий год. «Если реализуются риски рецессии в США и Евросоюза, а также будет очередная волна пандемии, сейчас, например, вновь наметился резкий рост числа заражений, а также появление новых вызовов — случай холеры в Китае, рост числа зараженных оспой обезьян и так далее, — то прогноз роста спроса на следующий год может быть пересмотрен в сторону снижения», — высказался он.

Ранее аналитики Citigroup предсказали, что к концу текущего года цены на сырую нефть могут упасть до 65 долларов за баррель, а к концу 2023-го — до 45 долларов. Такая ситуация сократит нефтегазовые доходы России, которая вынуждена продавать сырье со значительным дисконтом из-за западных санкций. При этом ОПЕК прогнозирует, что добыча нефти в стране в следующие годы будет сокращаться.

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Виктория Немис
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