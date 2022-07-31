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В Совфеде отреагировали на атаку на штаб Черноморского флота

Сенатор Джабаров назвал варианты ответа на атаку ВСУ на штаб Черноморского флота

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, в подобных условиях напрашивается ответ по центру принятия решений. Так на случившееся отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

«Напрашивается ответ по центру принятия решений в столице неонацистского режима на Украине или по нынешним базам украинского флота в Одессе и Николаеве», — назвал он варианты ответа на атаку.

Об атаке на штаб стало известно ранее 31 июля. Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности отменены.

По последним данным, число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота возросло до шести. У двух человек состояние средней тяжести. У других — легкие ранения.

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Алина Гончарова
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