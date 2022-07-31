SpaceX и Intel получили лицензию на российское ПО для распознавания лиц

BI: Intel, SpaceX и Интерпол получили лицензию на российское ПО для распознавания лиц

Десятки американских компаний получили лицензию на использование технологии распознавания лиц FindFace, которая была разработана российской компанией NTechLab. Об этом сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на переданную ему анонимно базу данных.

Всего в списке свыше 1,1 тысячи наименований компаний и правительственных организаций из более чем 60 стран. В перечне, в частности, оказались Intel, SpaceX, Dell, Philip Morris, а также полиция и военные органы нескольких государств. Так, разрешение на использование технологии для распознавания лиц получили Интерпол, полиция Бразилии и таиландская армия. По данным издания, в России лицензию получили ФСБ, ФСИН, а также несколько школ и метрополитенов. Кроме того, ПО используется минимум в 20 учреждениях Украины.

Отмечается, что руководитель нескольких компаний подтвердили, что получили от NTechLab лицензию, однако подчеркнули, что не пользовались ею на протяжении нескольких лет.

При этом некоторые компании из списка, включая Intel и Nokia опровергли информацию, что ими когда-либо использовалось FindFace. В NTechLab сообщили, что в списке перечислены «несколько действующих клиентов», а также компании, которые ранее могли раньше тестировать ПО «в различных целях».

Ранее сообщалось, что в России на фоне санкций вырос спрос на отечественный софт. По словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, уход иностранных компаний стал мощным толчком для начатого несколько лет назад процесса импортозамещения. Он отметил, что с момента введения антироссийских санкций спрос на отечественный софт стал выше в три раза, а местами увеличился шестикратно.

