Чемпионка Европы по ушу из России погибла в аварии

Чемпионка Европы по ушу из России Евгения Степанова погибла в ДТП во Владимире

Российская спортсменка Евгения Степанова, выступавшая на соревнованиях по ушу, погибла в ДТП во Владимире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Степановой было 24 года. Автомобиль с чемпионкой Европы выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Кроме Степановой, в результате ДТП погиб водитель машины и еще одна пассажирка. Подруга Степановой выжила и находится в реанимации. Пострадали и пассажиры автобуса. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Степанова — четырехкратная чемпионка Европы по ушу. Она дважды выигрывала Кубок мира. Также на ее счету победа на молодежном чемпионате Европы в 2014 году.