Бывшую российскую чиновницу оштрафовали за организацию незаконных поездок

Экс-главу управления образования Хабаровска оштрафовали за организацию незаконных поездок

Экс-главу управления образования Хабаровска оштрафовали на 40 тысяч рублей и лишили права занимать должности на госслужбе за злоупотребление должностными полномочиями — чиновницу признали виновной в организации незаконных поездок. Об этом в понедельник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По данным следствия, в 2016 году группа хабаровских школьников вместе с детьми из другой страны участвовали в экологической экспедиции на реке Хор. В 2017 году администрация Хабаровска формировала делегацию с детьми, ранее участвовавшими в экспедиции, чтобы отправить их за границу по экологической программе. В это время чиновница сказала подчиненным включить в группу внука заммэра города, который не был на реке Хор, и убрать из списков одного из участников. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе прокуратуры города, речь шла о поездке в город Мусасино в Японии.

Кроме того, в 2018 году администрация решила отправить в летний лагерь за границей детей, победивших в одной из городских акций. При этом экс-заммэра незаконно включила в группу внука знакомой, сотрудницы одного из вузов, хотя у мальчика не было прав на поездку в другую страну за счет бюджета.

20 апреля сообщалось, что пензенскую чиновницу осудили на 3,5 года за попытку подкупить вице-губернатора.