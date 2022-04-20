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Пензенскую чиновницу осудили на 3,5 года за попытку подкупить вице-губернатора

Российской чиновнице дали 3,5 года колонии за попытку подкупа пензенского вице-губернатора

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Пензенскую чиновницу осудили на 3,5 года колонии общего режима за попытку подкупа вице-губернатора области — женщина дала ему три миллиона рублей за победу в конкурсе на высокую должность, но тот отказался. Об этом «Ленте.ру» в среду, 20 апреля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Пензенской области.

По данным ведомства, в декабре 2021 года работница администрации Каменского района передала губернатору Пензенской области взятку в размере трех миллионов рублей. Женщина хотела, чтобы за эту сумму он поспособствовал ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района.

Но вице-губернатор от денег отказался, а дальнейшие действия чиновницы пресекли сотрудники УФСБ России по Пензенской области. В период следствия и судебного процесса она находилась под домашним арестом, вину признала.

Помимо срока в колонии, осужденная лишена права занимать должности на государственной службе в течение трех лет после освобождения.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов, отказавшийся от взятки в размере трех миллионов рублей, получил премию. Соответствующее решение принял губернатор Олег Мельниченко; размер поощрения составил 47,2 тысячи рублей.

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Леонид Микуляк
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