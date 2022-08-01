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Названа стоимость рейсов нового египетского лоукостера в Россию

АТОР: египетский лоукостер Air Sphinx планирует начать полеты из Москвы в Каир в октябре

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Стоимость перелета между Каиром и Москвой у нового египетского лоукостера Air Sphinx будет на 20-25 процентов ниже текущей стоимости авиабилетов у EgyptAir. Стартовые цены назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что Air Sphinx планирует начать полеты уже в октябре 2022 года — сначала во флоте авиакомпании будет девять самолетов, а к первому кварталу 2023 года их количество удвоят. В первую очередь лоукостер нацелен на выполнение международных рейсов в Европу, а рейсы на внутреннем рынке оставят для стимулирования экскурсионного туризма.

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«В сравнении с регулярными перелетами, тарифы будут в 1,5-2 раза ниже — от 1,5 тысячи фунтов (около 5 тысяч рублей), на внутренних перелетах из Луксора, Шарм-эль-Шейха и Хургады — от 1,8 тысячи фунтов (почти 6 тысяч рублей)», — привели слова министра гражданской авиации Египта Мухаммед Манар в АТОР.

Отмечается, что для работы на российском рынке Air Sphinx нужно получить страховку и допуски на полеты. Эксперты считают, что египетский перевозчик может прийти в Россию уже в зимнем сезоне 2022-2023 года.

Ранее, в июле, сообщалось, что авиакомпания AlMasria Universal Airlines запускает прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и Екатеринбурга.

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Дарья Рыбак
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