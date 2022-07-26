Россиянам станет проще попасть в Египет

АТОР: стоимость путевок на курорты Египта начинается от 77,4 тысячи рублей

Российским туристам станет проще попасть в Египет — авиакомпания AlMasria Universal Airlines запускает прямые рейсы на курорты республики из Москвы и Екатеринбурга. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться со 2 августа из Москвы и с 4 августа — из Екатеринбурга. Из столичного аэропорта Шереметьево полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх планируется осуществлять четыре раза в неделю, а из екатеринбургского Кольцово самолеты будут летать в Шарм-эш-Шейх дважды в неделю.

Что касается стоимости отдыха, отечественные туроператоры в настоящее время предлагают путевки, сформированные на рейсах перевозчиков IFly и Red Wings. Так, средняя стоимость тура с вылетом из Москвы в летний период начинается от 77,4 тысячи рублей на человека. В стоимость входят перелет, проживание в отеле категории четыре звезды и питание по системе «все включено». Для туристов из Екатеринбурга отдых на аналогичных условиях в Египте доступен по цене 79,3 тысячи рублей на человека.

Ранее руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко предсказала россиянам значительное снижение цен на путевки в Египет в период с июля до сентября. По ее словам, стоимость туров опустится в среднем на 25-30 процентов.