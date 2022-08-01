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Названа вышедшая из моды пляжная одежда

The Voice: пляжные вьетнамки, купленные по низкой стоимости, вышли из моды

Фото: Rumman Amin / Unsplash

Редакторы журнала The Voice назвали пляжную одежду, которая вышла из моды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В список антритрендов попали купальники с хищным принтом и вьетнамки-однодневки. В первом случае речь идет о бикини, в которых присутствует нереалистичный пуш-ап, широкие бретели, обилие декора и чрезмерно насыщенный рисунок. Что касается вьетнамок, то стоит присмотреться к более дорогим вариантам. По словам экспертов, названная обувь, купленная по низкой стоимости, растрескается и порвется через несколько дней с начала отпуска, а также станет рассадником бактерий.

Помимо прочего, в рейтинге неактуальной пляжной одежды оказались юбки длины мини из полиэстера, подобранные в тон купальнику, и микрошорты. Вдобавок авторы материала отметили парео с пестрыми цветами и дизайном. Вместо них они порекомендовали обратить внимание на однотонные туники и легкие платья, связанные в технике кроше.

Ранее в июле редакторы журнала The Symbol рассказали об устаревших моделях пиджаков. Как считают специалисты, немодными являются слишком узкие и укороченные фасоны, блейзеры из тонкой синтетической ткани. По их мнению, названные варианты следует заменить на пиджаки свободного кроя.

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Мария Винар
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