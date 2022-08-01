В Германии захотели отказаться от российского газа с помощью банановой кожуры

Süddeutsche Zeitung: немецкий политик Бауман захотел получать газ из банановой кожуры

Заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Андре Бауман захотел отказаться от российского газа с помощью аналогичного ресурса, получаемого из отходов, в том числе из банановой кожуры. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Политик призвал жителей страны активнее сортировать мусор, так как большую часть из него можно перерабатывать. По словам Баумана, органические отходы вносят большой вклад в процесс энергетического перехода. «Природный газ производят из банановой кожуры, тогда нам нужно будет меньше путинского газа», — заявил замминистра.

Природный газ добывают в осадочных горных породах планеты, в то время как биогаз получают в процессе брожения биомассы. Издание уточнило, что Бауман говорил о биогазе из отходов, который можно будет подавать в сеть природного газа.

Замминистра также отметил, что разделение мусора способствует снижению платы за вывоз отходов. Он предложил ввести должности «мусорных детективов» в качестве элемента социального контроля. Таким образом можно будет проверять мусорные ведрах жильцов многоквартирных домов.

Ранее швейцарские ученые нашли способ практически мгновенно получить водород из бананов. Исследователи научились за миллисекунды при помощи мощных ламп вырабатывать экологически чистую энергию из кожуры фруктов.