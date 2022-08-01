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Сотрудник ФСБ сообщил в полицию о шутке российского адвоката о бомбе

Адвокат пошутил о наличии у него бомбы в здании ФСБ в Симферополе

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сотрудник ФСБ в Симферополе сообщил в полицию о шутке российского адвоката о бомбе: юрист сказал в здании проходной о наличии у него «бумажной бомбы», теперь мужчина может стать фигурантом уголовного дела. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, случай произошел 27 июля: адвокат хотел посетить управление ФСБ в Симферополе. На вопрос дежурного о запрещенных предметах мужчина ответил, что у него при себе бумажная бомба. Дежурный никак не отреагировал на это, но закрыл дверь и вызвал полицию. После того как вещи мужчины обследовала собака кинолога, юриста пропустили. Он объяснил, что хотел пошутить. В полиции сейчас размышляют над вопросом возбуждения уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее сообщалось, что генерал-майор ФСБ раскритиковал работу умершего последнего председателя КГБ СССР: по мнению Александра Михайлова, работа Вадима Бакатина нанесла непоправимый ущерб не только самой системе, но и принципам системы.

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Леонид Микуляк
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