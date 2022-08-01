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Генерал-майор ФСБ раскритиковал работу умершего последнего председателя КГБ СССР

Генерал ФСБ Михайлов раскритиковал работу умершего председателя КГБ СССР Бакатина
Вадим Бакатин

Вадим Бакатин. Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов раскритиковал работу умершего Вадима Бакатина, который был последним председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. Его слова приводит Telegram-канал телеканала «360».

«Конечно, мы об этой фигуре вспоминаем как о достаточно злой фигуре, которая нанесла непоправимый ущерб не только самой системе, но и, самое главное, принципам системы», — отметил Михайлов.

По словам генерала ФСБ, одной из ошибок Бакатина была передача США в 1992 году схемы суперсовременной прослушки нового комплекса зданий американского посольства в Москве. Михайлов заявил, что передача этих материалов нарушила принципы работы спецслужбы, которая «никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна идти на попятную».

О смерти 84-летнего последнего председателя КГБ стало известно утром 1 августа. Бакатина похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

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Елизавета Новикова
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