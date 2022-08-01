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Российские системы ПВО сбили десять украинских беспилотников

Российским системам ПВО удалось сбить десять украинских беспилотников за сутки

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За прошедшие сутки российским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 1 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что системы ПВО поразили беспилотники в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка Донецкой народной республики (ДНР), а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.

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Ранее стало известно, что воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили до ста украинских военных, а также 25 едениц военной техники в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народных республик (ЛНР).

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Никита Абрамов
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