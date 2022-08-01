Российские системы ПВО сбили десять украинских беспилотников

Российским системам ПВО удалось сбить десять украинских беспилотников за сутки

За прошедшие сутки российским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 1 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что системы ПВО поразили беспилотники в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка Донецкой народной республики (ДНР), а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили до ста украинских военных, а также 25 едениц военной техники в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народных республик (ЛНР).