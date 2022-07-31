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Российские войска за сутки уничтожили до ста украинских военных

Минобороны РФ заявило, что за сутки ВКС уничтожили до ста украинских военных

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки уничтожили до ста украинских военных. Об этом журналистам 31 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российская авиация уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области и города Николаев.

Николай Чигасов
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