Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников

Минобороны сообщило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ и перехваченных снарядах РСЗО

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Они были сбиты в районах населенных пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.

Также были перехвачены 11 снарядов ракетных систем залпового огня (РСЗО) над населенными пунктами Долгенькое и Синичено Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Новоивановка и Алчевск в ЛНР, Макеевка и Моспино в ДНР.