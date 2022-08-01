Врач О'Коннор сообщил, что президент Байден сдал третий положительный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник, 1 августа, сдал третий положительный тест на COVID-19 и продолжит находиться на самоизоляции. Об этом рассказал его врач Кевин О'Коннор, его официальное заявление опубликовано на сайте Белого дома.

По словам специалиста, американский лидер чувствует себя хорошо. «Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным», — уточнил О'Коннор.

30 июля стало известно, что из-за очередного положительного теста на коронавирус недавно выздоровевший Байден будет вынужден вернуться на карантин. «После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», — говорится в заявлении лечащего врача президента.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент сдал положительный тест на коронавирус. Она заверила, что симптомы проявляются умеренно и политик продолжает работу в дистанционном режиме. Байден также заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.