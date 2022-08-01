Кристина Агилера порадовала фанатов снимком в бикини

Американская певица Кристина Агилера снялась в белом бикини и восхитила поклонников

Американская певица Кристина Агилера поделилась снимками в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость снялась в нескольких локациях в бикини белого цвета, на лиф которого нанесен черный принт. Поп-исполнительница позировала в бассейне и на шезлонге с распущенными волосами и без макияжа. На одной из фотографий она также запечатлена в светлой оверсайз-рубашке.

Подписчики восхитились внешним видом Агилеры в комментариях под публикациями, которые набрали больше 200 тысяч лайков. «Выглядишь прекрасно», «Потрясающая красотка», «Ты заслужила этот отдых», «Просто вау», «Обожаю тебя», «Красивая женщина», — высказывались фанаты.

В декабре 2021 года Кристина Агилера снялась топлес в честь своего дня рождения. Исполнительница позировала почти без одежды — на ней были только черные перчатки из кожи до середины плеча. Длинные светлые волосы прикрыли голую грудь певицы.