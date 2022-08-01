Потерю веса и аппетита назвали симптомами смертельной болезни

Онколог Пылев заявил, что потеря веса и аппетита являются симптомами рака желудка

Онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в беседе с Ura.ru назвал неочевидные симптомы такой смертельной болезни, как рак желудка. По его словам, о наличии заболевания могут свидетельствовать слабость, потеря веса и аппетита, а также отвращение к мясу.

«Первое, это синдром малых признаков, который нельзя назвать специфическим именно для рака желудка, так как он характерен для многих опухолей, локализованных в брюшной полости. Это слабость, потеря веса, боли. Если мы говорим про рак желудка, то достаточно часто он начинается с отвращения к мясу помимо потери аппетита», — заявил специалист.

Медик посоветовал обратить внимание на появление тошноты и рвоты. Они могут возникнуть в случае локализации опухоли в кардиоэзофагеальном отделе — месте, где пищевод переходит в желудок. Симптомы могут появиться сразу после приема пищи, либо спустя несколько часов, пояснил он. Кроме того, в таких случаях стоит обратить внимание на цвет рвоты — если она темного цвета, это может означать, что что опухоль кровоточит в желудке. Пылев посоветовал в срочном порядке обратиться к врачу в случае появления любого из вышеперечисленных симптомов.

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