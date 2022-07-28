Врач назвал категории людей с повышенным риском развития рака кожи

Врач Юцковский: люди со светлой кожей и глазами рискуют заболеть меланомой больше других

Люди со светлой кожей, глазами и волосами находятся в группе повышенного риска развития меланомы, сообщил дерматолог, профессор Александр Юцковский. В беседе с «Москвой 24» он рассказал, каким категориям россиян стоит соблюдать осторожность при нахождении на солнце.

Врач заявил, что больше других рискуют заболеть раком кожи люди, у которых на лице и теле больше 100 родинок. Также он рекомендовал внимательно наблюдать за так называемыми «невусами Шпица» ─ доброкачественными опухолевидными образованиями кожи красно-коричневого цвета с гладкой или бородавчатой поверхностью.

Еще одной категорией людей с повышенным риском заболеть меланомой Юцковский назвал светловолосых, светлоглазых и светлокожих людей. Их кожа практически беззащитна перед воздействием ультрафиолета из-за того, что организм вырабатывает очень мало мелатонина, объяснил он.

Кроме того, шансы столкнуться с раком кожи особенно высоки у людей с пониженным иммунитетом, аутоиммунными заболеваниями, пациентов после трансплантации органов или у тех, у кого в семейном анамнезе уже были зафиксированы случаи рака кожи или поджелудочной железы, сообщил дерматолог.

Ранее врач-подолог Татьяна Красюк предупредила россиян о риске развития опасных болезней из-за лака для ногтей. По ее словам, токсичные вещества в составе покрытия для ногтей повышают риск развития патологий мочеполовой и нервной систем, а также рака.