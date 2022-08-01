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Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о штурме Углегорской ТЭС

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о двухнедельном штурме Углегорской ТЭС в Светлодарске

Фото: Александр Река / ТАСС

Бойцы ЧВК «Вагнер» две недели штурмовали Углегорскую теплоэлектростанцию (ТЭС), расположенную в городе Светлодарск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказывается в репортаже журналиста Евгения Поддубного.

По словам россиян, на объекте находились подготовленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это здание штурмовали с трех сторон, группы заходили одновременно. Противник не выдержал кинжального огня стрелкового оружия и отошел», — говорится в материале.

Участник ЧВК также сообщил, что приходилось встречать противника в 50 метрах от стратегического объекта в стрелковом бою, а затем «маневренными группами встречать во фланге». Уточняется, что российские военные наступали в меньшинстве — ТЭС обороняли три батальона ВСУ.

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев 26 июля сообщил, что Углегорская ТЭС находится под полным контролем союзных войск. Он также рассказал, что с 22 мая ТЭС «удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения».

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Варвара Кошечкина
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