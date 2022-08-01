Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна от кофе с одежды

TikTok-блогер Макколи: отстирать пятна от кофе помогут уксус и средство для мытья посуды

Блогерша Каролина Макколи из Австралии раскрыла простой способ удалить пятна от кофе с одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,6 миллиона человек.

По словам девушки, добиться должного эффекта помогут несколько подручных средств. Так, на первом этапе необходимо промокнуть жидкость бумажным полотенцем. Затем она порекомендовала поместить испачканный предмет гардероба в таз и залить горячей водой. После проделанных манипуляций в указанную емкость потребуется добавить стакан уксуса и чайную ложку средства для мытья посуды, подождать полчаса и постирать изделие обычным образом, пояснила эксперт.

При этом если после выполнения предложенных в инструкции действий пятно не исчезло окончательно, его следует потереть зубной щеткой, отметила автор видео.

В июле Макколи также раскрыла способ отбелить одежду. По словам инфлюэнсерши, чтобы добиться должного эффекта, следует поместить предметы гардероба в наполненный горячей водой таз. Затем необходимо добавить в данную емкость от одной до трех таблеток для чистки зубных протезов и оставить вещи в полученном растворе на час.