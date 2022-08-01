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Раскрыто влияние выпитого кофе на поведение покупателя в магазине

The Journal of Marketing: чашка кофе может спровоцировать импульсивные покупки

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Раскрыто влияние выпитого кофе на поведение покупателя в магазине. Соответствующее исследование было опубликовано в The Journal of Marketing.

Согласно отчету, чашка кофе может спровоцировать человека делать импульсивные покупки, в частности приобретать свечи, ароматы, декоративные предметы и массажное оборудование. Перечисленные товары исследователи называют «гедонистическими», то есть вызывающими эстетическое удовлетворение. Отмечается, что под действием кофеина люди нередко бронируют дорогие путешествия.

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Для подтверждения данного факта эксперты сравнили поведение людей, которые пьют кофе во время шопинга, и тех, кто предпочитает воду и напитки без кофеина. «Кофеин является одним из самых мощных стимуляторов — легальных и доступных. Те, кто употреблял его перед совершением покупок, тратили в разы больше», — добавляют они.

Объясняется, что упомянутое вещество изучено не до конца. Однако известно, что кофе вызывает состояние физического возбуждения в организме, когда человек чувствует себя активным, энергичным и взволнованным. «В этом состоянии мы становимся более восприимчивыми к характеристикам продукта и его эстетическим свойствам», — утверждается в исследовании.

Ранее в июле аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV раскрыл суммы трат россиян на помолвочные кольца в разных регионах страны за период с января по июль 2022 года. Согласно полученным данным, наибольшие траты на упомянутые товары зафиксированы в Санкт-Петербурге и Саратове, а наименьшие — в Омске.

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Полина Гераскина
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