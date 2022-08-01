Российский журналист попал в колонию за вымогательство

Суд приговорил журналиста из Курска Дениса Шайкина к двум годам колонии за вымогательство

Ленинский районный суд Курска признал российского журналиста Дениса Шайкина виновным в вымогательстве и приговорил его к двум годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд признал Шайкина Д.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 163 частью 2 пунктом "г" УК РФ, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Шайкин был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, с журналиста, попавшего в колонию, взыскали денежную компенсацию в размере 100 тысяч рублей в пользу потерпевшего.

Суд установил, что, являясь учредителем ООО «Медиа компания Черноземье», в 2020 году Шайкин написал статью с ложной информацией о якобы имевшей место попытке рейдерского захвата ОАО «Курскхлеб». Затем он потребовал у гендиректора ОАО «Проект Свежий Хлеб» 400 тысяч рублей за отказ от публикации компрометирующего материала. После того как журналист получил деньги, его задержала полиция.

Ранее суд признал известного российского журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) виновным в гей-пропаганде. Ему назначили штраф в размере 120 тысяч рублей.