Москвичам назвали условие ввода масочного режима в метро

Онищенко предрек ввод масочного режима в метро Москвы при росте заболеваемости COVID-19

При росте заболеваемости COVID-19 придется вводить масочный режим в метро Москвы. Об этом заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академика РАН Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«Все равно придется вводить, если мы удержим этот уровень заболеваемости, а он будет нарастать», — сказал он во время выступления на брифинге на тему «Новые рекорды COVID-19: к чему готовиться россиянам?»

При этом Онищенко подчеркнул, что на данный момент маски следует носить тем, кто попадает в группу риска.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России на данный момент не выявлено резкого роста госпитализаций пациентов с коронавирусом. Однако при оценке эпидемиологической сиутации в стране она сочла важным предотвратить дальнейший подъем заболеваемости.