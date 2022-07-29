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Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Голикова заявила, что в РФ не выявлено резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Совет Федерации РФ / Globallookpress.com

В России сейчас не выявлено резкого роста госпитализаций пациентов с COVID-19. Такую оценку ситуации дала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Тем не менее она сочла важным предотвратить дальнейший подъем заболеваемости. Голикова призвала ответственные ведомства наладить работу, чтобы не допустить ухудшения.

«Мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России нет необходимости вводить коронавирусные ограничения. В ведомстве пояснили, что рост заболеваемости вызван распространением новых подвидов штамма коронавируса омикрон.

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Анна Щербакова
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