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В сети обратили внимание на отсутствие Дерипаски на совещании у Путина

Совладелец «Русала» Дерипаска отсутствовал на совещании Путина по развитию металлургии
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В сети обратили внимание на отсутствие на совещании у президента России Владимира Путина по развитию отечественной металлургии совладельца компании «Русал», миллиардера Олега Дерипаски. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Авторы публикации уточнили, что алюминиевого гиганта на мероприятии представил гендиректор Евгений Никитин.

На сайте Кремля отмечается, что в совещании также приняли участие гендиректор НЛМК Григорий Федоришин, гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев, президент «Транснефти» Николай Токарев, а также председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

6 июля Дерипаска призвал оставить госкапитализм в России в прошлом, как колхозы, сравнив его с «плесенью». Он отметил, что глобальный экономический кризис, скорее всего, сейчас неизбежен, а России в этих условиях нужно действовать так, чтобы не вредить частному сектору.

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Варвара Кошечкина
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