Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Дерипаска призвал оставить госкапитализм в прошлом вместе с колхозами

Миллиардер Олег Дерипаска призвал забыть о госкапитализме, «как о колхозах»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Миллиардер Олег Дерипаска призвал оставить госкапитализм в России в прошлом, как колхозы, сравнив его с «плесенью». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«О нем нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию. Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех», — заявил Дерипаска, подчеркнув, что считает госкапитализм тупиковым путем развития.

Он отметил, что глобальный экономический кризис, скорее всего, сейчас неизбежен — а России в этих условиях нужно действовать так, чтобы не вредить частному сектору. Российскому бизнесу сейчас придется «ликвидировать» инвестиции за рубежом, и, чтобы деньги вернулись в страну, государству нужно «декриминализировать предпринимательскую деятельность», подчеркнул Дерипаска.

По мнению миллиардера, всех обвиняемых по экономическим статьям нужно выпустить из-под стражи — при согласии на внесение залога. «Погасил претензии государства, обоснованные и доказанные в суде, — и продолжаешь работать. Либо внес залог и продолжаешь работать, пока идет следствие», — написал он.

В конце июня Дерипаска, выступая на встрече в Высшей школе бизнеса МГУ имени Ломоносова, заявил, что российская экономика оказалась более рыночной, чем он представлял. При этом предприниматель привел несколько сценариев ее восстановления: при движении по инерции путь займет до 9 лет, при адаптации и реформах на основании рыночных механизмов — в два раза быстрее.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Еще 30 членов правительства ушли в отставку из-за скандала с Джонсоном
Фигурантку дела обвиненных в злоупотреблениях генералов МВД отправили в СИЗО
В Донецке назвали число погибших от обстрелов ВСУ с конца февраля
Адвокат Федотова высказался о возможной смене места службы хоккеиста
США и союзники обсудили предельную цену российской нефти
Доктор Мясников перечислил полезные пищевые привычки
На Украине отреагировали на уничтожение ВС России американской установки HIMARS
Падение фонтана на разрушившего его вандала попало на видео
Сыгравшая принцессу Диану актриса попала с небритыми подмышками на обложку Vogue
В Армении задержаны с «общаком» двое воров в законе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.