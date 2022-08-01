В Красноярске скрывавшегося 13 лет солдата-срочника осудили на 2,5 года

Скрывавшегося 13 лет российского солдата-срочника осудили на 2,5 года — приговор вынес Красноярский гарнизонный военный суд. Об этом в понедельник, 1 августа, «Ленте.ру» заявили в пресс-службе суда.

Известно, что Борис Букатин с ноября 2008 года проходил военную службу по призыву в одной из воинских частей в Москве. В июле 2009 года он самовольно покинул часть и скрылся. Мужчина тайно проживал без документов в Санкт-Петербурге и Красноярске: он скрывался, подрабатывал неофициально, старался не афишировать свои данные. Однако в апреле 2022-го его задержали сотрудники полиции и выяснили данные о личности.

Было возбуждено уголовное дело по статье 338 («Дезертирство») УК РФ. В итоге Букатин был признан виновным и осужден на два года и шесть месяцев колонии общего режима. Фигуранта взяли под стражу в зале суда, приговор в законную силу на данный момент не вступил.

Ранее стало известно, что бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Дмитриев, курировавший вербовку в Донецкой народной республике, сдался российским силовикам. Дмитриев отвечал за контрразведку и подрывную деятельность в Донбассе и работал в СБУ: сначала служил в Херсонской области, а затем в Киеве.