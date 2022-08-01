Раскрыты варианты дизайна купюр в тысячу и пять тысяч рублей

Зампред ЦБ Белов заявил о наличии около 30 объектов дизайна купюр в 1 тыс. и 5 тыс. руб

Зампред Банка России Сергей Белов заявил в беседе с «Известиями», что в настоящее время экспертные предложили около 30 объектов для дизайна новых купюр в тысячу и пять тысяч рублей, которые должны поступить в обращение в следующем году.

«Что касается символов, то могу озвучить те, которые вышли в финал, а дальше можете попробовать угадать. Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около 30 объектов-символов», — указал он.

Зампред Центробанка также раскрыл варианты оформления, которые имеются в наличии. Для тысячной купюры рассматриваются различные виды реки Волга, памятник Максиму Горькому, Нижегородский кремль и здание ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион «Нижний Новгород», а также ряд объектов из Казани: Казанский Кремль и его башня Сююмбике, заповедник «Городище», Центр семьи Казан.

Для дизайна пятитысячной купюры предлагается использовать виды Екатеринбурга, например дом Севастьянова, плотину на реке Исеть, памятники воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, «Тыл — фронту», «Сказ об Урале», здания в стиле конструктивизм и объекты нефтегазовой промышленности, малахитовую вазу, Уральский хребет.

Окончательный вариант оформления будет озвучен на презентации, концепция уже утверждена советом директоров Банка России. По планам Центробанка, обновленные банкноты номиналом тысяча и пять тысяч рублей должны поступить в обращение в 2023 году, в 2024 — 500 рублей, а в 2025 — 10 и 50 рублей.

Ранее ЦБ представил обновленную купюру номиналом 100 рублей. Купюра была введена в обращение 30 июня. В бумагу банкноты внедрены защитные волокна двух типов: цветные с чередующимися участками красного и синего цветов, а также волокна серого цвета.

В обращение банкноты поступят постепенно, параллельно будут продолжать использовать и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. О презентации новой купюры стало известно еще в январе.

